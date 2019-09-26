طلاب جامعة القاهرة يطلقون مشروع للتخلص السليم من المخلفات الإلكترونية .. فيديو وصور

أنتج فريق من جامعة القاهرة بمنظمة ايناكتس مشروع للتوعية بالتخلص الصحيح من المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة البيئة يهدف إلى توعية المواطنين عن مخاطر هذه المخلفات الإلكترونية كالهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي وغيرها.





وأوضحت ياسمين فهمي طالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ومدير مشروع E-collect لتدوير المخلفات الالكترونية إن مشروعهم بدأ بحملات توعية للمواطنين بالمنازل للتخلص بشكل صحيح من المخلفات الإلكترونية، حيث أطلق المشروع موقعا إلكترونيا ليتمكن من لديهم اى مخلفات إلكترونية بالإبلاغ عنها، ومن ثم تسلمها لفريق المشروع.





وأشارت ياسمين إلى أن الفريق بدوره يتواصل مع طلاب التعليم الفني لإعادة تأهيل هذه المخلفات ومن ثم التبرع بها إلى المدارس أو المؤسسات الخيرية إن كانت صالحة للاستخدام أو تسلمها لوزارة البيئة لإعادة تدويرها بشكل صحيح.



