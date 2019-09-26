ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

صعق بالكهرباء.. التعليم تحقق في وفاة طالب داخل مدرسة بكوم حمادة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:25 م
مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء
مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء
جمالات الدمنهورى
انتقل الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، وفريق من الشؤون القانونية إلى مدرسة" محمد إحسان أبو علي" بكوم حمادة لمعرفة أسباب وفاة طالب خلال قيامه بالشرب من كولدير المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وكانت حالة من الفزع والرعب سيطرت على تلاميذ مدرسة "محمد احسان ابو على" بعد مصرع زميلهم صعقا بالكهرباء خلال قيامه بالشرب من كولدير مياه بمدرسة محمد إحسان أبو علي في كوم حمادة بالبحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير الأمن، بلاغا من مستشفى كوم حمادة المركزى يفيد بوصول «عبدالحميد .م .ح»، 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس، بمدرسة "محمد إحسان أبوعلي" جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وفاة التلميذ صعقا بالكهرباء خلال محاولته الشرب من «كولدير» تبريد مياه بالمدرسة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع عامل صعقته الكهرباء أثناء عمله بمصنع نسيج بالبحيرة

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بالبحيرة

مباحث البحيرة تكثف الجهود لكشف أسباب العثور على جثة طافية بترعة أبو دياب

شرب الماء من كولدير بجوار المقابر فمات صعقاً بالكهرباء بإحدى قرى الدقهلية

خلوا بالكم.. مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء أثناء الشرب من كولدير مياه بقنا

وفاة رئيس محكمة الأسرة بالإسكندرية في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي

ترشيحاتنا

لا مكان لهذا اللاعب.. أول تصريح لـ محمد بركات بعد توليه مدير الكرة بمنتخب مصر

القاتل الصامت.. عادات يومية غير متوقعة تحميك من السرطان إلى الأبد

غرستها في ظهره.. ربة منزل تطعن زوجها بسكين في محاولة لـ التخلص منه بسوهاج

الكاف يعلن تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً

إعفاء كامل لأبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

فى عيد ميلادها .. مشيرة إسماعيل تكشف سر طلاقها من على الحجار وارتداء الحجاب

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

#محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تويتر.. ومغردون: قابض فلوس وعايز يورط مصر

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

لا مكان لهذا اللاعب.. أول تصريح لـ محمد بركات بعد توليه مدير الكرة بمنتخب مصر

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: تغيرات جوية عنيفة خلال الأيام المقبلة

بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى