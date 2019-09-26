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مرأة

مكياج غريب.. جيسي عبدو تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:15 م
جيسي عبدو
جيسي عبدو
رشا عوني
نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو صورا جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وفاجأت جيسي عبدو محبيها ومتابعيها على انستجرام بإطلالة جديدة وغريبة بعض الشيء حيث اختارت مكياج مختلف، يعتمد على أحمر الشفاه الفاتح مع البرونز بشكل جديد حول العينين.

واختارت جيسي عبدو ستان باللون الأحمر الناري، مع روج بالأحمر، وتسريحة شعر بسيطة، وذلك خلال جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات.
مكياج غريب.. جيسي عبدو تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد

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