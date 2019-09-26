المركزي: لن نخفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية للأفراد

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أنه لن يتم خفض الفائدة على الأوعية الإدخارية " الشهادات| للأفراد بالبنوك على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض الفائدة على الإيداع والاقراض بنسبة 1 في المائة اليوم.



وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الأوعية الإدخارية للافراد مثل شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت والمتغير ستبقى كما هي وفق ما أعلنته البنوك الشهر الماضي.



وكان البنك الأهلى حدد الشهر الماضي أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية لمدة 3 سنوات بواقع 14 في المائة و25ر14 في المائة على الشهادات ذات العائد الشهري والربع سنوي على الترتيب، كما حدد بنك مصر الفائدة على شهادات الثلاث سنوات ذات العائد الشهري عند 14 في المائة وعند 5ر14 في المائة للشهادات ذات العائد المتغير.



وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اليوم خفض الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 25ر13 في المائة , 25ر14 في المائة على الترتيب.