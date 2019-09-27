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رياضة

بعد تأجيل مباراته أمام أسوان .. إف سي مصر يخوض مرانا خفيفا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:31 م
اف سي مصر - أرشيفية
اف سي مصر - أرشيفية
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عبدالله هشام
خاض فريق اف سي مصر بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني مرانا خفيفا اليوم استعدادا لمواجهة أسوان غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز .

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة اف سي مصر أمام أسوان علي ملعب الكلية الحربية لغدا السبت لدواعي امنية .

وحرص عبدالناصر محمد لمعالجة أخطاء المباراة السابقة امام فريق الانتاج الحربي التى تلقي الصاعد حديثا للممتاز هزيمة قاسية بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد ومن المتوقع أن يشهد التشكيل امام اسوان عدة تغييرات .
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