هدية من تركي آل الشيخ لمنتخب مصر .. تعرف عليها

وجه المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي الميريا الاسباني دعوة إلى منتخب مصر بقيادة حسام البدري لخوض مباراة ودية بالرياض أمام منتخب البرازيل والأرجنتين.



وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك" قائلا: "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني والبرازيلي بنجومه، وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".



وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : يا ريت سنكون إضافة قوية للمنتخب .



يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.





