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رياضة

دراجون يقود تدريبات حراس الزمالك قبل لقاء بطل السنغال

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
شهدت تدريبات حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قيام دراجون مدرب الحراس الجديد بإخضاع الثنائي محمد عواد ومحمد ابو جبل لتدريبات خاصة حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.

كما قاد دراجون تدريبات خاصة حول توقيت خروج الحارس وتضييق المساحات على اللاعب المنافس بخوض بعض التدريبات، وشدد للحارسين خلال اجتماعه بهما على أهمية التركيز في سرعة رد الفعل وشرح أهمية كل فقرة تدريبية.. وذلك في الوقت الذي خاض فيه محمد صبحي ومحمد قنديل حارسا الزمالك التقسيمة الجماعية مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
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