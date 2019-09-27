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فن

بـ 5 جنيه.. كريم عفيفي يصفف شعر أوس أوس

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:34 م
كريم عفيفي - أوس
كريم عفيفي - أوس أوس
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سعيد فراج
نشر الفنان كريم عفيفي - نجم فريق مسرح مصر، مقطع فيديو قصيرا، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مع صديقه محمد أسامة «أوس أوس»، ظهر فيه الأول يداعب الثاني، وهو يقوم بعمل «سيشوار» لشعره، بطريقة جعلت «أوس أوس» ينفعل.

وعلق كريم عفيفي على مقطع الفيديو قائلًا: «لما يجى العيد وتبقى عايز تسشور بــ ٥ جنيه»، مداعبًا صديقه «أوس أوس».

يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.
بـ 5 جنيه.. كريم عفيفي يصفف شعر أوس أوس
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