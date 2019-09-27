درة بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

تألقت الفنانة التونسية درة منذ قليل على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الثالثة.



وظهرت درة مرتدية فستانا أنيقا كعادتها، لونه بيبي بلو، ومجسما مع الإكستنشن الخلفي، مما زادها جمالًا وأظهر رشاقتها.



كما اختارت درة ماكياج بسيطا، وتسريحة شعر الكعكة الأنيقة التي تتماشى مع شكل الفستان.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.