أوف شولدر.. إيمان العاصي بـ اطلالة ناعمة في ختام مهرجان الجونة





ارتدت "العاصي" فستانا "اوف شولدرز" باللون الروز الناعم، كشف عن ساقيها، بقصة مختلفة للغاية من الأسفل، وهو ما تلاءم بشكل كبير مع لون بشرتها.



وتركت إيمان العاصي شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة للغاية، مع اختيار بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالآى لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.



وأكملت إيمان العاصي إطلالتها باختيار الاكسسوارات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع عقد من نفس اللون الشكل، واسورة بسيطة، واختارت حقيبة يد صغيرة باللون الأسود، وحذاء لامعا من نفس اللون.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة ناعمة للغاية، وذلك على الـ"ريد كاربت" في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.