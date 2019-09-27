أول ظهور بالمهرجان.. دينا الشربيني بفستان قصير في ختام الجونة

تألقت النجمة دينا الشربيني في أول ظهور لها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وشاركت اليوم في حفل الختام على السجادة الحمراء.



وظهرت دينا الشربيني في إطلالة جديدة، حيث اختارت فستانا قصيرا باللون الفوشيا، مزودا بلمسات لامعة ومفتوحا على البطن.



واختارت دينا الشربيني تسريحة شعر بسيطة، ولم تتكلف في الماكياج، واختارت حقيبة يد سواريه باللون الفضي.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.