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رياضة

إنتر ميلان يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي على حساب سامبدوريا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:43 ص
فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
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محمد السعيد
يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره سامبدوريا، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى إنتر ميلان لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإيطالي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح سامبدوريا في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد سامبدوريا، في المركز الأخير بـ 3 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدروي الإيطالي، يوفنتوس مع سبال، وساسولو مع أتلانتا.
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