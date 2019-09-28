أسباب حب الشباب بعد الثلاثين.. فوائد مذهلة لحبوب منع الحمل

أسباب حب الشباب بعد الثلاثين، تثار دائما فى ذهن الشباب، حول ماهية تلك التى أدت إلى ظهور حب الشباب بعد الثلاثين، وكيف يمكن معالجتها، حيث إن تلك البثور المزعجة والمؤلمة وغير السارة والتي تظهر في أسوأ الأوقات، بالنسبة للبنات تظهر بشكل شائع عند النساء البالغات اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عامًا، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أسباب حب الشباب بعد الثلاثين.



أسباب حب الشباب بعد الثلاثين



حب الشباب يرتبط ارتباطًا جوهريًا بهرموناتك وتقلبات الأستروجين والبروجسترون، أما أسباب حب الشباب بعد الثلاثين فتتضمن:-



- التقلبات الهرمونية الشديد، خاصة التى تتعرض لها المرأة فى فترة الحمل والولادة والرضاعة، تثير حب الشباب مرة أخرى، حيث وجدت الدراسات أن السيدات يمكن أيضا أن يتعرضن لظهور حب الشباب فى سن الأربعين نتيجة انقطاع الدورة الشهرية.



- كثرة إنتاج الدهون من الغدد الدهنية، حيث تظهر الخراجات الملتهبة حول وجهك السفلي، خاصة منطقة الذقن والفك، نتيجة انسداد المسام، حيث تعمل الهرمونات الزائدة في جسمك على تحفز الغدد الدهنية.



- التوتر والإجهاد محفزان لظهور حب الشباب بعد الثلاثين نتيجة تأثير الكورتيزول، وهرمون التوتر، على جميع الهرمونات الأخرى أيضًا، مما يتسبب في ضياعها.



- وجدت الدراسات أن العوامل الغذائية مثل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم تؤدي إلى تفاقم حب الشباب لدى الأشخاص المستعدين، حيث إن السكر يحفز على الالتهاب، لذلك يُنصح دائما بتقليص الأطعمة السكرية المجهزة لصالح الخيارات المضادة للالتهابات مثل الأسماك البرية والمكسرات والفواكه الطازجة والتشبث باللحوم العضوية الخالية من الهرمونات والألبان.



- قد يحدث حب الشباب بعد الثلاثين، كآثار جانبية نتيحة تناول بعض الأدوية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة.



- عدم شرب الكميات المناسبة من الماء، حيث يتسبب ذلك فى جفاف البشرة وإصابتها بالالتهابات، والتشقق والتجاعيد.



- بعض العادات السيئة التى يقوم بها البعض مثل التدخين وشرب الكحوليات.



أسباب حب الشباب بعد الثلاثين.. طرق العلاج



- العناية اليومية بالبشرة من خلال غسل وجهك أكثر من مرتين في اليوم، مع استخدم ماء بارد أو دافئ ومنظف لطيف، واستخدام اليدين أو منشفة مبللة للأطفال، مع ضرورة عدم فرك البشرة.



- استخدام البنزويل بيروكسايد لقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، فضلا عن تقليل الالتهابات، كما يُنصح بضرورة استخدام تركيبات تحتوى على حمض الساليسيليك للقضاء على الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.



- العلاج بالضوء، يمكن القضاء على حب الشباب من خلال علاج الضوء LED، كما يمكن تجربة المصابيح المنزلية الأصغر التي تستغرق 45 دقيقة لعلاج وجهك، إما من خلال الضوء الأحمر المضاد للالتهابات أو الضوء الأزرق الذى يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.



- اليوجا، حيث تساهم فى التخلص من التوترات والتى من شأنها الإضرار بهرموناتك، فالإجهاد يسبب تقلبات هرمونية تزيد من إنتاج الدهون ويؤدي إلى خروج حب الشباب.



- استخدام مستحضرات يخل فيها حمض الصفصاف أو حمض الجليكوليك حيث تساعد تلك المكونات على تقشير الجلد.



- الأدوية المضادة للأندروجين، حيث تساعد هذه العلاجات عن طريق الفم في تقليل كمية الأندروجينات الزائدة (الهرمونات الذكرية بشكل رئيسي) التي يمكن أن تسبب حب الشباب الهرموني.



- يمكن أن تساهم بعض حبوب تحديد النسل، في السيطرة على حب الشباب، والتي تعمل على تغيير مستويات ونشاط الهرمونات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب.



- تناول الخضراوات والفاكهة مع ضرورة الابتعاد عن الدهون والسكريات.



مصدر المعلومات مواقع webmd وself وglamour