Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب حب الشباب بعد الثلاثين.. فوائد مذهلة لحبوب منع الحمل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:36 م
اسباب حب الشباب بعد
اسباب حب الشباب بعد الثلاثين
Advertisements
أمينة الدسوقى
أسباب حب الشباب بعد الثلاثين، تثار دائما فى ذهن الشباب، حول ماهية تلك التى أدت إلى ظهور حب الشباب بعد الثلاثين، وكيف يمكن معالجتها، حيث إن تلك البثور المزعجة والمؤلمة وغير السارة والتي تظهر في أسوأ الأوقات، بالنسبة للبنات تظهر بشكل شائع عند النساء البالغات اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عامًا، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أسباب حب الشباب بعد الثلاثين.

أسباب حب الشباب بعد الثلاثين

حب الشباب يرتبط ارتباطًا جوهريًا بهرموناتك وتقلبات الأستروجين والبروجسترون، أما أسباب حب الشباب بعد الثلاثين فتتضمن:-

- التقلبات الهرمونية الشديد، خاصة التى تتعرض لها المرأة فى فترة الحمل والولادة والرضاعة، تثير حب الشباب مرة أخرى، حيث وجدت الدراسات أن السيدات يمكن أيضا أن يتعرضن لظهور حب الشباب فى سن الأربعين نتيجة انقطاع الدورة الشهرية.

- كثرة إنتاج الدهون من الغدد الدهنية، حيث تظهر الخراجات الملتهبة حول وجهك السفلي، خاصة منطقة الذقن والفك، نتيجة انسداد المسام، حيث تعمل الهرمونات الزائدة في جسمك على تحفز الغدد الدهنية.

- التوتر والإجهاد محفزان لظهور حب الشباب بعد الثلاثين نتيجة تأثير الكورتيزول، وهرمون التوتر، على جميع الهرمونات الأخرى أيضًا، مما يتسبب في ضياعها.

- وجدت الدراسات أن العوامل الغذائية مثل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم تؤدي إلى تفاقم حب الشباب لدى الأشخاص المستعدين، حيث إن السكر يحفز على الالتهاب، لذلك يُنصح دائما بتقليص الأطعمة السكرية المجهزة لصالح الخيارات المضادة للالتهابات مثل الأسماك البرية والمكسرات والفواكه الطازجة والتشبث باللحوم العضوية الخالية من الهرمونات والألبان.

- قد يحدث حب الشباب بعد الثلاثين، كآثار جانبية نتيحة تناول بعض الأدوية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة.

- عدم شرب الكميات المناسبة من الماء، حيث يتسبب ذلك فى جفاف البشرة وإصابتها بالالتهابات، والتشقق والتجاعيد.

- بعض العادات السيئة التى يقوم بها البعض مثل التدخين وشرب الكحوليات.

أسباب حب الشباب بعد الثلاثين.. طرق العلاج

- العناية اليومية بالبشرة من خلال غسل وجهك أكثر من مرتين في اليوم، مع استخدم ماء بارد أو دافئ ومنظف لطيف، واستخدام اليدين أو منشفة مبللة للأطفال، مع ضرورة عدم فرك البشرة.

- استخدام البنزويل بيروكسايد لقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، فضلا عن تقليل الالتهابات، كما يُنصح بضرورة استخدام تركيبات تحتوى على حمض الساليسيليك للقضاء على الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

- العلاج بالضوء، يمكن القضاء على حب الشباب من خلال علاج الضوء LED، كما يمكن تجربة المصابيح المنزلية الأصغر التي تستغرق 45 دقيقة لعلاج وجهك، إما من خلال الضوء الأحمر المضاد للالتهابات أو الضوء الأزرق الذى يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

- اليوجا، حيث تساهم فى التخلص من التوترات والتى من شأنها الإضرار بهرموناتك، فالإجهاد يسبب تقلبات هرمونية تزيد من إنتاج الدهون ويؤدي إلى خروج حب الشباب.

- استخدام مستحضرات يخل فيها حمض الصفصاف أو حمض الجليكوليك حيث تساعد تلك المكونات على تقشير الجلد.

- الأدوية المضادة للأندروجين، حيث تساعد هذه العلاجات عن طريق الفم في تقليل كمية الأندروجينات الزائدة (الهرمونات الذكرية بشكل رئيسي) التي يمكن أن تسبب حب الشباب الهرموني.

- يمكن أن تساهم بعض حبوب تحديد النسل، في السيطرة على حب الشباب، والتي تعمل على تغيير مستويات ونشاط الهرمونات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب.

- تناول الخضراوات والفاكهة مع ضرورة الابتعاد عن الدهون والسكريات.

مصدر المعلومات مواقع webmd وself وglamour
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا حصر لها.. فوائد زيت الزيتون السحرية للمعدة والشعر والبشرة

اسباب حب الشباب في الوجه.. احترس من تناول هذه الأدوية

اسباب حب الشباب للرجال .. 7 خطوات للحصول على بشرة صافية

ترشيحاتنا

إحالة 7 متهمين للمفتي في قضية خلية ميكروباص حلوان

رقم قياسي ينتظر فايلر عند فوزه على كانو سبورت

الطفولة والأمومة ينعي جنة.. ويكشف إجراءاته لحماية شقيقتها

مواعيد مباريات اليوم السبت 28 -9 - 2019

فضل المحافظة على صلاة الأوابين وعدد ركعاتها.. الأزهر يوضح

موعد أول ظهور رسمي لـ محمد صلاح وحسام البدرى مع منتخب مصر

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

أسعار الذهب اليوم السبت 28 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة