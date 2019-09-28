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رياضة

جينراسيون السنغالي: مواجهة الزمالك في برج العرب أمر مستحيل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:54 م
صدى البلد
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ملك موسى
أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانا رسميا يعلن خلاله تمسكه بعدم خوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في الإسكندرية بدلا من إقامتها في ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ونشر جينيراسيون فوت البيان عبر موقعه الرسمي وجاء كالتالي:

"كان يجب أن نتدرب يوم الجمعة قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة، وفقا لما ينص عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لكن فوجئنا بإرسال الكاف الخطاب مساء يوم الجمعة 27 سبتمبر يفيد بتأجيل المباراة ليوم الأحد".

وأضاف جينراسيون فى بيانه : كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نكون قادرين على خوض المباراة في الإسكندرية، نتمسك بحقوقنا ونطالب الجميع باحترام اللوائح والقوانين".

وكانت الآونة الاخيرة شهدت أزمة بعد رفض الفريق السنغالي نقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب وتمسكهم بخوض اللقاء اليوم السبت في بتروسبورت.

وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار.
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