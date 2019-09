بلون غير تقليدي.. هيدي كرم بتسريحة شعر جديدة في صالون التجميل

نشرت الفنانة هيدي كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة .



ظهرت هيدي لتبرز قصة ولون شعرها الجديد وذلك مع مصفف شعرها داخل صالون التجميل، واوضحت هيدي قصة شعرها الجديدة ولونه بصورة من الخلف .





وكتبت تعليقا علي صورها " Very special thanks to my hair dresser and very dear friend sobhyelbermawy I love my hair !!! You always surprise me with your cool funky different ideas