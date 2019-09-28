بلون غير تقليدي.. هيدي كرم بتسريحة شعر جديدة في صالون التجميل

نشرت الفنانة هيدي كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة .
ظهرت هيدي لتبرز قصة ولون شعرها الجديد وذلك مع مصفف شعرها داخل صالون التجميل، واوضحت هيدي قصة شعرها الجديدة ولونه بصورة من الخلف .
وكتبت تعليقا علي صورها " Very special thanks to my hair dresser and very dear friend sobhyelbermawy I love my hair !!! You always surprise me with your cool funky different ideas
ظهرت هيدي لتبرز قصة ولون شعرها الجديد وذلك مع مصفف شعرها داخل صالون التجميل، واوضحت هيدي قصة شعرها الجديدة ولونه بصورة من الخلف .
وكتبت تعليقا علي صورها " Very special thanks to my hair dresser and very dear friend sobhyelbermawy I love my hair !!! You always surprise me with your cool funky different ideas