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مرأة

بلون غير تقليدي.. هيدي كرم بتسريحة شعر جديدة في صالون التجميل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:35 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة هيدي كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة .

ظهرت هيدي لتبرز قصة ولون شعرها الجديد وذلك مع مصفف شعرها داخل صالون التجميل، واوضحت هيدي قصة شعرها الجديدة ولونه بصورة من الخلف .


وكتبت تعليقا علي صورها " Very special thanks to my hair dresser and very dear friend sobhyelbermawy I love my hair !!! You always surprise me with your cool funky different ideas

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