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توك شو

لأول مرة.. زعيم المعارضة التركي يكشف سبب تدهور العلاقات مع مصر.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:34 م
أردوغان
أردوغان
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محمد القاضي
قال رجل الدين التركي المقيم في أميركا، فتح الله جولن، إنه لم يعلم أن هناك أي مسئول مصر أساء للشعب المصري، متابعا: «لم يبلغني أن هناك أي مسئول مصري أساء للشعب التركي».

وأضاف "جولن"، خلال حواره مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «عندما وقعت الأحداث في مصر عام 2013، بادر رئيس الحكومة التركية أردوغان في ذلك الوقت للقول أن لكل فرعون موسى، وأطلق على الرئيس المصري فرعون، قبل أن يطلع على شخصيته ويتعرف عليه كما ينبغي، وهو ما أدى إلى تأزم العلاقات بين الطرفين».

وأشار: «التغيير القائم على مبادئ وقيم معينة تحفظ أمن البلاد واستقرارها يختلف عن التغيير الذي يهدف إلى إحداث بلبلة وفوضى في البلاد
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