عمرو أديب يعرض كوميكس ساخرا من محمد على بعد فشل دعوات التظاهر..فيديو

عرض الإعلامى عمرو أديب صور وفيديوهات "كوميكس" تداولها رواد التواصل الاجتماعى بكثرة بعد فشل دعوات الهارب محمد على للتظاهر والخروج على الدولة.



وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"المصريين أبدعوا بعد فشل الحرامى على حد وصفه، قائلا:"انا هخصص فقرة لطيفة زى دى كل يوم والمصريين دمهم خفيف عكس الإخوان دمهم تقيل".

