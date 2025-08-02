قائد منتخب مصر لناشئي اليد.. انضمام يوسف عبد الغني لنادي بوينتي جينيل الإسباني

أعلن نادي بوينتي جينيل الإسباني، تعاقده مع يوسف عبد الغني قائد منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عام، قادمًا من نادي نيم الفرنسي "الفريق الثاني".

وبانتقاله إلى بوينتي جينيل، يصبح يوسف عبد الغني أول مصري وعربي وإفريقي يلعب في الدوري الإسباني للمحترفين في سن 19 عام، ما يُعد خطوة مميزة في مشوار اللاعب لتقديم مسيرة مميزة في الملاعب الأوروبية في سن صغير.

ومن المقرر أن يبدأ عبد الغني مشواره مع ناديه الجديد بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لموسمين.

ويلعب يوسف عبد الغني في مركز صانع اللعب، وتابعه مسئولو نادي بوينتي جينيل الإسباني خلال الفترة الأخيرة وخاصة أثناء مشاركته مع منتخب مصر للناشئين في بطولة أوروبا الدولية الودية بالسويد.

ويستعد قائد منتخب مصر للناشئين للمشاركة في بطولة العالم تحت 19 عام، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، بعدما شارك مع منتخب الشباب في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرًا في بولندا وحضل خلالها منتخب مصر على المركز السادس.

وأعلن النادي الإسباني عن تعاقده مع يوسف عبد الغني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبًا بقائد منتخب مصر للناشئين.

الجدير بالذكر أن يوسف عبد الغني سبق له اللعب للنادي الأهلي، قبل بداية رحلة احترافه في نيم الفرنسي "الفريق الثاني"، ثم انتقاله إلى نادي بوينتي جينيل الإسباني.