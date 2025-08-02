قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الوطنية للانتخابات" تتابع عمليات تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ 2025
حماس: زيارة ويتكوف لمراكز توزيع المساعدات مسرحية لتجميل صورة الاحتلال
تضليل إعلامي.. الجهاد الإسلامي: زيارة ويتكوف جولة استعراضية في مسرح جريمة
مشهد مأساوي.. شاب ينهي حياة شقيقه داخل منزل الأسرة بالأقصر
اليونيسف: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق
لو محتاج رخصة كلمنى.. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر | فيديو
ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية بقطاع غزة إلى 169 شهيدا
صور.. بعثة منتخب السلة الأولمبي بالبحرين تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ
تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم
المبعوث الأمريكي يزعم: لا توجد مجاعة في غزة
هل يجوز التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض؟.. الإفتاء توضح
المستشار حازم بدوي: مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ تعكس وعيا كبيرا .. الدولة مستقرة وتلتزم بالضوابط الدستورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائد منتخب مصر لناشئي اليد.. انضمام يوسف عبد الغني لنادي بوينتي جينيل الإسباني

يوسف عبد الغني
يوسف عبد الغني
إسراء أشرف

أعلن نادي بوينتي جينيل الإسباني، تعاقده مع يوسف عبد الغني قائد منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عام، قادمًا من نادي نيم الفرنسي "الفريق الثاني".

وبانتقاله إلى بوينتي جينيل، يصبح يوسف عبد الغني أول مصري وعربي وإفريقي يلعب في الدوري الإسباني للمحترفين في سن 19 عام، ما يُعد خطوة مميزة في مشوار اللاعب لتقديم مسيرة مميزة في الملاعب الأوروبية في سن صغير.

ومن المقرر أن يبدأ عبد الغني مشواره مع ناديه الجديد بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لموسمين.

ويلعب يوسف عبد الغني في مركز صانع اللعب، وتابعه مسئولو نادي بوينتي جينيل الإسباني خلال الفترة الأخيرة وخاصة أثناء مشاركته مع منتخب مصر للناشئين في بطولة أوروبا الدولية الودية بالسويد.

ويستعد قائد منتخب مصر للناشئين للمشاركة في بطولة العالم تحت 19 عام، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، بعدما شارك مع منتخب الشباب في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرًا في بولندا وحضل خلالها منتخب مصر على المركز السادس.

وأعلن النادي الإسباني عن تعاقده مع يوسف عبد الغني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبًا بقائد منتخب مصر للناشئين.

الجدير بالذكر أن يوسف عبد الغني سبق له اللعب للنادي الأهلي، قبل بداية رحلة احترافه في نيم الفرنسي "الفريق الثاني"، ثم انتقاله إلى نادي بوينتي جينيل الإسباني.

يوسف عبد الغني نادي بوينتي جينيل الإسباني لكرة اليد نادي بوينتي جينيل كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2025

أرشيفية

تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

أم سجدة

نشر مقاطع مخلة.. ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط

علا شوشة وأم مكة

علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة

موعد بدء الدراسة في المدارس

موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم

ترشيحاتنا

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

بالصور

أخبار السيارات| أول سيارة نص نقل كهربائية.. تدهور مبيعات كيا 2025

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تامر حسني يتعرض لموقف محرج بسبب معجبة فى الساحل الشمالي

الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني

أول سيارة "نص نقل" كهربائية من إنتاج فولكس فاجن

فولكس فاجن نص نقل
فولكس فاجن نص نقل
فولكس فاجن نص نقل

الشرقية تستعد لإنتخابات مجلس الشيوخ بـ 829 مقرا و844 لجنة| صور

مقار انتخابية
مقار انتخابية
مقار انتخابية

فيديو

رصف طريق

بتكلفة 10 ملايين جنيه وتنفيذ 95٪.. رصف شارع الموقف بالحسينية في الشرقية

محمود عامر

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع.. فيديو

المتهم

بسبب أولوية المرور.. ضبط سائق تعدى على مواطن بـ«شومة» في الفيوم| فيديو

حقيقة إصابة لطفي لبيب بالسرطان

اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب.. ووصية مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد