هاني حتحوت يكشف عن خطأ وقع فيه الزمالك فى أزمة بطل السنغال ..فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أخر تفاصيل أزمة مباراة الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقررة غدا الأحد.



وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أمن القاهرة رفض إقامة المباراة باستاد بتروسبورت في حضور الجمهور وتلقى مسئولو الزمالك صدمة من أمن القاهرة برفضهم استضافة ملعب بتروسبورت مباراة فريقه أمام جينراسيون فون السنغالي السبت 28 سبتمبر في حضور جماهيره وفقا لرغبة مسئولي القلعة البيضاء.



وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، أن الزمالك فاوض استاد برج العرب لإستضافة المباراة في حضور 5 آلاف مشجع وهو ما وافق عليه أمن الاسكندرية مع ضرورة تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ليوم الأحد بدلا من السبت نظرا لانشغال الملعب مباراة الأهلي وكانو سبورت في الملعب نفسه.



وشدد حتحوت ، على أن اللائحة تنص على أن تغيير موعد أي مباراة قبل 10 أيام من موعد إقامتها، واخطر الزمالك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» بنقل المباراة إلى الإسكندرية، موضحا أن الظرف القهري يلغي اللائحة.



وأشار حتحوت إلى أن فريق جينيراسيون فوت السنغالي رفض إقامة المباراة يوم الأحد، وتمسك بإقامة المباراة في موعدها في استاد بتروسبورت، وعرض الزمالك على الفريق السنغالي سفر الفريق على حساب القلعة البيضاء وتحمله تكاليف الإقامة في الإسكندرية.



وصعد فريق جينيراسيون فوت السنغالي من الأزمة، وذهب إلى استاد بترسبورت اليوم في موعد المباراة وقاموا بإثبات وجودهم في نفس موعد المباراة السابق عن طريق تصوير ما حدث، وقرر الفريق السفر في صباح يوم الأحد الساعة 2 فجرا إلى السنغال عبر الخطوط الإثيوبية ثم الدفعة الثانية الثامنة صباحا.



وكشف حتحوت أن الزمالك كان يمكن أن يحجز للفريق السنغالي للتدريب على ملعب بترسبورت، قائلا : « الزمالك كان يجب يتعامل مع الفريق السنغالي بشكل شيك وكان محتاج يمرهمهم بس إدارة الزماك تعاملت معاهم بنوع من التعالي».

