معارك الفنانين ألفاظ خارجة.. زوجة أحمد الفيشاوي تسب رجلا وتتوعده بالقتل.. لفظ خادش من محمد رمضان.. أحمد فهمي يسب متابعيه.. وفيفي عبده تعتذر

محمد رمضان يوجه لفظا خادشا لأحد متابعيه

أحمد فلوكس يسب الهارب محمد علي

فيفي عبده



أحمد فلوكس



كريم فهمي وأحمد فهمي



حالة كبيرة من الجدل يثيرها بعض الفنانين في عدد من المواقف التي تثير غضبهم، وتفقدهم شعورهم، فيلجأون للسباب والألفاظ الخارجة، لينهروا خصومهم، مما يعرضهم لموجة كبيرة من الإنتقادات باعتبارهم تحت مجهر الجمهور.ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الفنانين الذين وضعوا أنفسهم في مأزق بسبب تفوههم بألفاظ خارجة في معاركهم الكلامية.زوجة أحمد الفيشاويقبل عدة أيام شنت ندى الكامل، زوجة أحمد الفيشاوي، هجومًا حادًا على الرجل الذي تجرد من الإنسانية، وظهر في مقطع فيديو وهو يعذب طفلة بشدة، وأحدث ضجة على السوشيال ميديا.ونشرت ندى الكامل مقطع الفيديو الذي أحدث ضجة قبل يومين، ووجهت سيلًا من السباب والشتائم الخارجة لهذا الرجل، متوعدة بقتله إن علمت بمكانه، قائلة: "نفسي حد يقوللي مكانه وأنا هسخر اخر لحظه في عمري واخر قرش في جيبي عشان اقتل ابن الـ*** .. والله لاقتله .. والله لاقتله لو حد قاللي مكانه .. وابقي ست اي كلام لو معملتهاش".قبل عدة أيام، وبعد إثارتها ضجة، قدمت الراقصة فيفي عبده، اعتذارًا إلى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الألفاظ التي خرجت منها في مقطع الفيديو الذي نشرته للدفاع عن الدولة والرئيس السيسي والهجوم على المقاول الهارب محمد على.وأضافت فيفي عبده، في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "أعتذر عن الألفاظ الخارجة التي خرجت مني وأنا كنت منفعلة كأي أم مصرية".وتابعت فيفي عبده: "مصر هي طوق النجاة، وهي رمانة الميزان ولو مصر مش بخير هتلاقي كل الدول بدأت في الانهيار، ولازم ادافع عنها".وأضافت فيفي عبده: "أنا بحب بلدي ومش هسيبها ومش هلاقي زي بلدي، وانا بشتري كل حاجتي من مصر وكل حاجة برة مصر غالية جدا"، مضيفة:" أنا مش بفهم في السياسة".قبل عدة أيام، هاجم أحمد فلوكس، المقاول الهارب محمد علي فى مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بألفاظ خارجة واصفا ما يفعله الهارب نوعا من الجبن لأنه يحرض على خراب البلاد.وقال أحمد فلوكس: "أرد فى هذا الفيديو على الهارب الجبان محمد على الذى خولت له نفسه أن يوقع بين الجيش والشعب المصرى".وتابع "فلوكس" قائلًا: "بالتأكيد هناك كثير من الصعوبات التى نواجهها سواء من غلاء فى الأسعار أو التعليم وغيرها ولكن ليس مصر وحدها فى هذا الحال هناك بلدان كثيرة تعانى أيضا من ازمات اقتصادية".وأضاف احمد فلوكس: محمد على نصاب وحرامى وسرق فلوسنا وهرب للخارج وانا واحد من الناس عملت فترة طويلة فى الفن وحتى الان اعانى من ازمات اقتصادية كثيرة فى حياتى الشخصية".في منتصف سبتمبر الجاري، شن كريم فهمى هجوما شرسا على متابعيه بسبب الهجوم الذى تعرضت له ابنته عندما نشر صورتها عبر حسابه على انستجرام، وكانت من فرح احمد فهمى وهنا الزاهد.وقال كريم فهمى: "احلي واغلي حاجه في حياتي.. ملحوظة : السوشيال ميديا بقت مستنقع و اكتشفت ان فيه ناس كتير اوي محتاجه تربيه للاسف وده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في الصوره اللي فاتت".واستفزت التعليقات أحمد فهمى ليرد عليها بوصلة شتائم متضمنة العديد من الألفاظ الخارجة، بينما كان رد شقيقه كريم فهمى متزنا .محمد رمضانوقبل ذلك، نشر محمد رمضان، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها نصف عارٍ، خلال قضائه الإجازة الصيفية في أحد المنتجعات السياحية.وعلق أحد متابعي محمد رمضان على صورته قائلًا: «أكتر ممثل بكرهه»، ليرد «رمضان» عليه بتعليق خادش للحياء، قصف به جبهة هذا الشاب.