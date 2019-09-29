البابا تواضروس الثاني يعزي مطران طهطا في رحيل القمص يوحنا شحاتة

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية العزاء لنيافة الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة في رحيل الأب الموقر القمص يوحنا شحاتة كاهن كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا، ويلتمس عزاء سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة.



ورحل القمص يوحنا شحاتة كاهن كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا عن عمر تجاوز ٦٣ عاما بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٣٤ سنة.



ولد الأب الراحل في أول يوليو ١٩٥٦ وسيم كاهنًا في ٣ مارس ١٩٨٥ ونال القمصية في ٢٢ يوليو ١٩٩٠.



وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته بحضور نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج بينما لم يتمكن نيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة من المشاركة في صلوات التجنيز لوجوده خارج مصر. شارك في الصلوات إلى جانب مجمع كهنة الإيبارشية عدد من الآباء الكهنة من إيبارشيات سوهاج وطما إخميم.



