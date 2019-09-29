اكتشاف أطلال معبد بطليموس الرابع في كوم شقاو بسوهاج.. صور

يوم بعد يوم تبوح أرض مصر باكتشافات أثرية جديدة، لتزيد إلى تراثها وكنوزها آثارا جديدة، لتظل شاهدة على تاريخ وحضارة مصر العظيمة.





وقد كشفت حفائر الإنقاذ التي قامت بها بعثة أثرية من وزارة الآثار بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمال سوهاج عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتي تم الكشف عن بعض أحجاره أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحى بالقرية فى أوائل سبتمبر2019.





وقال د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار إنه تم علي الفور توقف أعمال الحفر لإمداد مواسير الصرف الصحى فى تلك البقعة وتم تكليف فريق عمل من وزارة الآثار لإجراء حفائر إنقاذ.





وأشار محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا إلى أن البعثة بدأت أعمالها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجدار المكتشف أثناء أعمال مشروع الصرف الصحي.





وفى أحد الشوارع الجانبية كشفت البعثة عن الركن الجنوبى الغربى من المعبد و باقى الجدار المتجه من الشمال الى الجنوب وعليه بقايا مناظر متكررة للمعبود حابي يحمل القرابين برفقته العديد من الحيوانات والطيور المختلفة وامامه بقايا نصوص تحتوى على اسم الملك بطليموس الرابع،كما عثرت البعثة ايضًا بالمنتصف على بقايا جدار آخر من الحجر الجيرى يتجه الى الغرب وتغطي ارضيته بلاطات من الحجر الجيرى.



