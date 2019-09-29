Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

اكتشاف أطلال معبد بطليموس الرابع في كوم شقاو بسوهاج.. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:52 ص
نقش من الكشف الأثري
نقش من الكشف الأثري
Advertisements
علاء المنياوي
يوم بعد يوم تبوح أرض مصر باكتشافات أثرية جديدة، لتزيد إلى تراثها وكنوزها آثارا جديدة، لتظل شاهدة على تاريخ وحضارة مصر العظيمة.

وقد كشفت حفائر الإنقاذ التي قامت بها بعثة أثرية من وزارة الآثار بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمال سوهاج عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتي تم الكشف عن بعض أحجاره أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحى بالقرية فى أوائل سبتمبر2019.

وقال د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار إنه تم علي الفور توقف أعمال الحفر لإمداد مواسير الصرف الصحى فى تلك البقعة وتم تكليف فريق عمل من وزارة الآثار لإجراء حفائر إنقاذ.

وأشار محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا إلى أن البعثة بدأت أعمالها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجدار المكتشف أثناء أعمال مشروع الصرف الصحي.

وفى أحد الشوارع الجانبية كشفت البعثة عن الركن الجنوبى الغربى من المعبد و باقى الجدار المتجه من الشمال الى الجنوب وعليه بقايا مناظر متكررة للمعبود حابي يحمل القرابين برفقته العديد من الحيوانات والطيور المختلفة وامامه بقايا نصوص تحتوى على اسم الملك بطليموس الرابع،كما عثرت البعثة ايضًا بالمنتصف على بقايا جدار آخر من الحجر الجيرى يتجه الى الغرب وتغطي ارضيته بلاطات من الحجر الجيرى. 

جدير بالذكر ان كوم شقاو هي عاصمة الإقليم العاشر من أقاليم مصر العليا، غرب مدينة طما أطلق عليها قديمًا اسم واجيت، واقدم ذكر لهذه المدينة كان فى الأسرة الرابعة وكانت معبودتها حتحور (أفروديت عند الإغريق)، ومن هنا أسموها أفروديتوبوليس، أما اسمها القبطي فكان شكو.
اكتشاف أطلال معبد بطليموس الرابع في كوم شقاو بسوهاج.. صور
اكتشاف أطلال معبد بطليموس الرابع في كوم شقاو بسوهاج.. صور
اكتشاف أطلال معبد بطليموس الرابع في كوم شقاو بسوهاج.. صور
اكتشاف أطلال معبد بطليموس الرابع في كوم شقاو بسوهاج.. صور
اكتشاف أطلال معبد بطليموس الرابع في كوم شقاو بسوهاج.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمال الصرف الصحي يكتشفون معبدا أثريا بقرية كوم شقاو بسوهاج.. صور

الآثار تبدأ حفائر الإنقاذ بقرية كوم اشقاو في سوهاج..صور

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلاً.. خائن ومحرض في أزمة الزمالك وبطل السنغال.. حقيقة منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب

شاب أوكراني يلجأ لحيلة غريبة للهروب من تأدية الخدمة العسكرية

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

خارق.. رجل تلتصق الزجاجات والعلب في رأسه بسبب مرض غامض

افتتاح قصر الأمير يوسف بعد ترميمه يتصدر نشرة صباح البلد اليوم.. فيديو

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل لواء بالحرس الملكي

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

أخبار الرياضة ليلاً.. خائن ومحرض في أزمة الزمالك وبطل السنغال.. حقيقة منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. صور

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

أخبار التوك شو.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. جهة تحريك الهارب محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور