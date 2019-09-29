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فن

شاهد.. أول ظهور لابنة روبي في المدرسة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
روبي
روبي
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شروق ابراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنانة روبي تجمعها بابنتها "طيبة" من زوجها السابق المخرج سامح عبد العزيز، خلال تواجدهما في المدرسة.

وأجمع رواد سوشيال ميديا أن هناك تشابها بين روبي وابنتها الوحيدة من حيث لون الشعر الأسود والبشرة السمراء وبعض الملامح.

يذكر أن روبي وسامح عبد العزيز تزوجا في عام 2011 ونشبت بينهما خلافات بعد عام من زواجهما وتحديدا بعد إنجاب ابنتهما الأولى والوحيدة طيبة.

يشار إلى أن آخر أعمال روبي هو فيلم الكنز 2 من إخراج المخرج شريف عرفة ومن بطولة هند صبري، محمد رمضان، أمينة خليل ومحمد سعد.
شاهد.. أول ظهور لابنة روبي في المدرسة
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