Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

منة فضالي في ندوة صدى البلد: وزني 48 كيلو.. لا يزعجني لقب النجمة المثيرة.. تبنيت طفلة.. علاقاتي العاطفية فشلت والزواج خطوة مؤجلة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
منة فضالي
منة فضالي
Advertisements
نورا نبيل
  • منة فضالي:
  • لجأت لتبني طفلة وأفكر في تكرار الخطوة
  • علاقاتي العاطفية فشلت والزواج خطوة مؤجلة


كشفت الفنانة منة فضالى عن رغبتها الدائمة في الحفاظ الدائم على وزنها المثالى، والحصول على جسم رشيق وقوام مثالى، وهو ما دفعها لخسارة وزنها بشكل مبالغ فيه.

وقالت منة فضالى، فى ندوة موقع "صدى البلد" الإخبارى، إن وزنها الحالي وصل إلى 48 كيلوجراما، مشيرة إلى أنه الرقم الذى لا تعتبره مثاليا بالنسبة لها وتريد إنقاص وزنها أكثر، وتسعى بكل جهدها لإنقاص وزنها والعودة لوزنها المثالى.

وأكدت منة فضالى أن إنقاص الوزن يساعد على الشعور بالطاقة الإيجابية والنشاط والحيوية، والثقة بالنفس، ونصحت أغلب النساء بالحصول على الوزن المثالى للجسم لأنه يقي من الإصابة بالأمراض.

وكشفت منة فضالى عن أسرار رشاقتها من خلال امتناعها عن 3 أطعمة: "الخبز-المكرونة- الأرز"، والمتابعة مع دكتور متخصص للدايت وتناول الماء بكثرة لمدة 6 أشهر، وهو ما ساعدها على إنقاص وزنها، مشيرة إلى أن تناول الديتوكس يساعد على حرق الدهون بسرعة من خلال إحضار زجاجة ماء بها قطع الخيار والليمون.

وعبرت منة فضالى عن خوفها الشديد من العمليات والذهاب إلى المستشفى، وهو ما لا يعرفه جمهورها من التعليقات الكثيرة التى تستقبلها على صورها التى تكشف عن بروز زائد في منطقة الصدر، وهو ما يسأل متابعوها دائمًا عنه.

وأوضحت أن هذا المرض يعتبر "كيس دهني" في الصدر، وصرحت أيضًا بأنها مصابة بكيس دهنى آخر في منطقة الظهر، وهذا الأمر يزعجها لأنها لا تريد الذهاب إلى المستشفيات والخضوع للعمليات الجراحية.

من جانب آخر، أكدت منة فضالي أن لقب الفنانة المثيرة للجدل لا يزعجها، قائلة: "تعودت عليه منذ عدة سنوات ولا يضايقني".

وفجرت منة فضالي خلال من العيار الثقيل، حيث أكدت أنها قامت بتبني طفلة منذ فقترة وقالت: "أتكفل بكل مصروفاتها واحتياجاتها، ومن الممكن أن أكرر خطوة التبني ولكن أريد أن أتبنى رضيعا يعيش ويكبر معي، وهذا سيحدث في حال عدم زواجي لان عمري أصبح 35 عامًا".

وأوضحت منة فضالي أنها لا تعيش قصة حب في الوقت الحالي وقالت: "علاقاتي العاطفية السابقة لم تنجح وفشلت وتعرضت للخداع كثيرًا والزواج خطوة مؤجلة، ولكني لا أنكر أنني أتمنى الزواج وتكوين أسرة".

كان موقع "صدى البلد" استضاف الفنانة منة فضالي التي تحدثت عن أعمالها الفنية، والحب والزواج في حياتها، وعلاقتها بأحمد عز وغيرها الكثير من الأمور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مثيرة وأنيقة.. 30 صورة تكشف أناقة منة فضالى فى عيد ميلادها

رقم صادم .. منة فضالى تكشف عن وزنها الحقيقى.. فيديو وصور

منة فضالى تكشف لـ صدى البلد عن مرضها..فيديو وصور

حرمت نفسها من 3 أطعمة.. منة فضالى تكشف أسرار رشاقتها

منة فضالي: لا يزعجني لقب النجمة المثيرة للجدل

منة فضالي: علاقاتي العاطفية فشلت والزواج خطوة مؤجلة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. جهة تحريك الهارب محمد علي

طريقة الرجيم بالماء لحرق الدهون بسرعة غير متوقعة

هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته العاملة.. الإفتاء تجيب

معارك الفنانين ألفاظ خارجة.. زوجة أحمد الفيشاوي تسب رجلا وتتوعده بالقتل.. لفظ خادش من محمد رمضان.. أحمد فهمي يسب متابعيه.. وفيفي عبده تعتذر

أنا صاحب الكورة | أسباب فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت بأداء متميز من فايلر.. فيديو

عقب وفاته.. قصيدة رثاء من اللواء الفغم إلى الراحل عبد الله بن عبد العزيز

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

شاهد.. اللحظة الأخيرة في حياة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

عاد لينتقم.. الكاف يوجه رسالة إلى النادي الأهلى بعد اكتساح بطل غينيا الاستوائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور

الطفلة جنة قتلتها قسوة الأسرة.. تعذيب وانتهاك حتى الموت.. وأماني الضحية الجديدة.. القصة الكاملة

بعد 6 أشهر.. جينفير لوبيز ما زالت تحتفل بخطوبتها من لاعب البيسبول الشهير