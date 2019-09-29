منة فضالي في ندوة صدى البلد: وزني 48 كيلو.. لا يزعجني لقب النجمة المثيرة.. تبنيت طفلة.. علاقاتي العاطفية فشلت والزواج خطوة مؤجلة

منة فضالي:



لجأت لتبني طفلة وأفكر في تكرار الخطوة

علاقاتي العاطفية فشلت والزواج خطوة مؤجلة

كشفت الفنانة منة فضالى عن رغبتها الدائمة في الحفاظ الدائم على وزنها المثالى، والحصول على جسم رشيق وقوام مثالى، وهو ما دفعها لخسارة وزنها بشكل مبالغ فيه.وقالت منة فضالى، فى ندوة موقع "صدى البلد" الإخبارى، إن وزنها الحالي وصل إلى 48 كيلوجراما، مشيرة إلى أنه الرقم الذى لا تعتبره مثاليا بالنسبة لها وتريد إنقاص وزنها أكثر، وتسعى بكل جهدها لإنقاص وزنها والعودة لوزنها المثالى.وأكدت منة فضالى أن إنقاص الوزن يساعد على الشعور بالطاقة الإيجابية والنشاط والحيوية، والثقة بالنفس، ونصحت أغلب النساء بالحصول على الوزن المثالى للجسم لأنه يقي من الإصابة بالأمراض.وكشفت منة فضالى عن أسرار رشاقتها من خلال امتناعها عن 3 أطعمة: "الخبز-المكرونة- الأرز"، والمتابعة مع دكتور متخصص للدايت وتناول الماء بكثرة لمدة 6 أشهر، وهو ما ساعدها على إنقاص وزنها، مشيرة إلى أن تناول الديتوكس يساعد على حرق الدهون بسرعة من خلال إحضار زجاجة ماء بها قطع الخيار والليمون.وعبرت منة فضالى عن خوفها الشديد من العمليات والذهاب إلى المستشفى، وهو ما لا يعرفه جمهورها من التعليقات الكثيرة التى تستقبلها على صورها التى تكشف عن بروز زائد في منطقة الصدر، وهو ما يسأل متابعوها دائمًا عنه.وأوضحت أن هذا المرض يعتبر "كيس دهني" في الصدر، وصرحت أيضًا بأنها مصابة بكيس دهنى آخر في منطقة الظهر، وهذا الأمر يزعجها لأنها لا تريد الذهاب إلى المستشفيات والخضوع للعمليات الجراحية.من جانب آخر، أكدت منة فضالي أن لقب الفنانة المثيرة للجدل لا يزعجها، قائلة: "تعودت عليه منذ عدة سنوات ولا يضايقني".وفجرت منة فضالي خلال من العيار الثقيل، حيث أكدت أنها قامت بتبني طفلة منذ فقترة وقالت: "أتكفل بكل مصروفاتها واحتياجاتها، ومن الممكن أن أكرر خطوة التبني ولكن أريد أن أتبنى رضيعا يعيش ويكبر معي، وهذا سيحدث في حال عدم زواجي لان عمري أصبح 35 عامًا".وأوضحت منة فضالي أنها لا تعيش قصة حب في الوقت الحالي وقالت: "علاقاتي العاطفية السابقة لم تنجح وفشلت وتعرضت للخداع كثيرًا والزواج خطوة مؤجلة، ولكني لا أنكر أنني أتمنى الزواج وتكوين أسرة".كان موقع "صدى البلد" استضاف الفنانة منة فضالي التي تحدثت عن أعمالها الفنية، والحب والزواج في حياتها، وعلاقتها بأحمد عز وغيرها الكثير من الأمور.