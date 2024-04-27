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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: معركة مصر للقضاء على الإرهاب في سيناء كانت بالتوازي مع التنمية

سمير فرج
سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج، أن عيد تحرير سيناء يعتبر أعظم احتفال للدولة المصرية نحتفل به كل عام.

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وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر خاضت عدة معارك ضد العدو لاسترداد الأرض، بدأت بحرب أكتوبر، ثم معركة الدبلوماسية وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، والمعركة القانونية  للحصول على طابا".

وأضاف سمير فرج :" القوات المسلحة المصرية تصل إلى خط الحدود مع إسرائيل، بعد تعديل اتفاقية كامب ديفيد في عهد الرئيس السيسي، وذلك كي تستطيع مصر مكافحة الإرهاب".

وتابع سمير فرج: "مصر خاضت معركة القضاء على الإرهاب في سيناء، وذلك بالتوازي مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى".

 وأكمل سمير فرج: "يتم تطوير ميناء العريش في سيناء، ومدينة رفح الجديدة تعتبر أكبر مشروع تنموي لأهالي سيناء".

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