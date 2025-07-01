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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مينفعش .. لميس الحديدى : ارحموا شيرين وأنغام

لميس الحديدى
لميس الحديدى
علي مكي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة الفنانة شيرين عبدالوهاب في مهرجان "موازين" المغربي قائلة: "شيرين قدمت حفلاً بعد غياب طويل عن الجمهور، خاصة الجمهور المغربي، حيث غابت عنه لمدة تسع سنوات. الحفل كان حضوره مكثفًا وكبيرًا ضمن فعاليات مهرجان موازين، لكن لا يمكن إنكار أن الحفلة لم تكن موفقة، وهذا أمر واضح. أنا أحبها، وهي غالية علينا جميعًا وصوتها رائع، ونحن دائمًا نقف بجانبها في كل العقبات التي تواجهها، لكن بقول الحق ."

وتابعت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "جزء من الغناء في الحفل كان (بلاي باك)، وكثير من الجمهور المغربي كان منزعجًا، وظهرت مقاطع فيديو توثق هذا الانزعاج. البعض دافع عن شيرين، وقالوا إن طبيبها أكد أنها تعرضت لوعكة صحية لكنها أصرت على الغناء. كذلك قال المايسترو الخاص بها إنها غنت (بلاي باك) في أغنيتين فقط."


وأضافت: "لكن في طريق الدفاع عن شيرين، رأينا قسوة شديدة تجاه فنانة أخرى، صوت كبير نحبه ونقدّره جميعًا، وهي الفنانة أنغام. فجأة بدأ البعض يروج أن أنغام وراء الحملة على شيرين، واتهموها بأنها أطلقت لجان إلكترونية ضدها، وأنها تغار منها. هذه ادعاءات لا أساس لها رأيتها تنتشر على السوشيال ميديا ولم ألتفت لها."


وكشفت الحديدي أنها أجرت اتصالًا بالفنانة أنغام للاطمئنان عليها بحكم علاقة الصداقة بينهما، لكنها فوجئت بأنها في المستشفى منذ عدة أيام، قائلة: "المفروض نسأل على بعض ، إحنا كصحفيين وإعلاميين لازم تكون بين الفنانين  علاقات إنسانية قبل ما تكون مهنية. فوجئت أن أنغام تتعرض لحملة قاسية جدًا وهي في المستشفى، وده وجعني شخصيًا."


وأضافت: “ليه لازم نقارن النجوم ببعض ونخلق حالة من العداوة اللي بتفسد العلاقات؟ أنغام طلبت حاجة بسيطة من الناس : سيبوها في حالها، وده أبسط حق ليها.”


وختمت الحديدي: "عاوزين ندعم فنان مهم  لكن ماينفعش نهرس فنان تاني في الطريق بالحجم ده. الرحمة لشيرين والرحمة لأنغام. مش معقول عشان ندعم واحدة نؤذي التانية. شيرين نجمة مهمة، وعاوزينها ترجع وتقف على رجليها، لكن ليه بنسقط في فخ إننا لما ندعم حد نسفّل التاني؟ الرحمة للجميع."

لميس الحديدى شيرين عبد الوهاب أنغام

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