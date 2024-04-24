نتنياهو تلقى ضربة قوية.. سمير فرج يوضح التفاصيل | فيديو

تحدث اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد الدكتور سمير فرج، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي هدف من أهداف عدوانه على غزة.

وأضاف أن التهديد الإسرائيلي باقتحام رفح الفلسطينية لا يعدو كونه تلويحا من نتنياهو بالضغط على حماس فقط، مشيرا إلى أن نتنياهو تلقى ضربة قوية أمس باستقالة قادة كبار في جيش الاحتلال.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد رفض مصر القاطع خلال تواصله مع قادة الدول لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية كونها إن حدثت ستكون أكبر مجزرة إنسانية.

