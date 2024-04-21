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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سمير فرج: إجراءات التفتيش رسالة لمن تسول له نفسه الاقتراب من حدودنا.. فيديو

إجراءات التفتيش
إجراءات التفتيش

تحدث اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن حضور  الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة.

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وقال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن المدفعية الصاروخية من أهم أسلحة القوات المسلحة المصرية.

 

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المدفعية والمدفعية الصاروخية والقوات الجوية من أهم أدوات القوات المسلحة"، مشيرا :"يتم الإعداد للاصطفاف العسكري منذ شهرين على الأقل".

 

وأضاف: "القوات المشاركة في إجراءات التفتيش جاهزة لأداء المهام"، موضحا: "تنويع مصادر السلاح يساهم في عدم البقاء مع مصدر واحد للسلاح.. وتم تطوير المصانع الحربية لتصنيع الأسلحة والذخائر".

 

وأوضح اللواء سمير فرج، أنه يتم الاصطفاف العسكري منذ شهرين على الأقل، وهذا دليل على جاهزية القوات لأداء المهام، معلقا: يعد الاصطفاف للقوات العسكرية جاهزية القوات التامة، مشددا على أن مصر ليست تحت رحمة أي مصنِّع للأسلحة الآن، وفقا لمبدأ تنوع المصادر في التسليح، بالتزامن مع تطوير التصنيع المحلي للأسلحة.

 


ولفت اللواء سمير فرج، إلى أن إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المنطقة المركزية العسكرية يعد رسالة لطمأنة المواطنين، بأن الدولة مؤمنة بالكامل رغم الخطر الذي يحيط بالدولة من الـ4 اتجاهات، مشيدا بمدفعية الرئاسة العامة خلال اصطفاف اليوم بحضور وزير الدفاع وقائد الأركان.

 


وتابع: "مصر لديها أقوى جيش عربي وأفريقي والثاني في المنطقة"، متابعا: إجراءات التفتيش رسالة للشعب بجاهزية قوات المنطقة المركزية، ورسالة للخارج لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدودنا".

سمير فرج إجراءات التفتيش أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الدفاع والإنتاج الحربي الرئيس السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة القوات المسلحة المصرية

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