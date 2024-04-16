سمير فرج يكشف تفاصيل رفض الرئيس السيسي مقترح مدير المخابرات الأمريكية حول غزة|فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض مقترحًا أمريكيًا بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وحل القضية الفلسطينية وفقًا للمواثيق الدولية.



وأضاف اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن حجة الولايات المتحدة الامريكية بإدارة مصر لقطاع غزة، أن يتم فيها إجراء انتخابات نزيهة لتكوين حكومة تكنوقراط للسيطرة على غزة تمهيدًا للاندماج مع السلطة في رام الله.



وتابع اللواء سمير فرج، قائلاً: "من أحسن القرارات التي أخذها الرئيس السيسي، وحقيقي ربنا ألهمه في ذلك القرار، وكان قرارًا حكيمًا، رغم الإغراءات المالية والعسكرية وحاجات أخرى، إلا أن الرئيس رفض وقال نصًا: أهل غزة أولى بإدارتها".



وأشار اللواء سمير فرج، إلى أنه بعد رفض مصر المقترح الأمريكي، تم الحديث عن مقترحات أخرى منها تشكيل قوة عسكرية أوروبية، أو تشكيل قوة عسكرية عربية.



