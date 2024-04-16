«لافندر» سلاح إسرائيل الجديد بالذكاء الاصطناعي.. سمير فرج يكشف التفاصيل.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل اعتمدت نظاما جديدا في حربها على قطاع غزة، يعتمد على الذكاء الاصطناعي وهو "لافندر" لقتل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا النظام طورته الوحدة 8200 في قسم الذكاء في قوات النخبة بإسرائيل.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن نظام لافندر، لديه القدرة على تحديد الأهداف التابعة لحركة حماس بنسبة تصل إلى 90 %، لافتا إلى أن النظام يقوم بمعالجة كمية هائلة من البيانات وقد يصل إلى قتل 20 مدنيا كنسبة خطأ مقابل الإطاحة بهدف واحد.

وأوضح اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، أن استخدام إسرائيل أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية في حربها على غزة يثير مجموعة من التساؤلات، لافتا إلى أن نظام لافندر، يستخدم لتحديد 37 ألف هدف محتمل زعم انتمائهم لحركة حماس أو الجهاد الإسلامي.

كما أكد اللواء سمير فرج، أن مشاهد التدمير الهائلة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بسبب نظام لافندر، مبينا أن إسرائيل ترتكب عملية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

