نوكيا تطلق أفضل هاتف في تاريخها نهاية هذا العام.. فيديو

تستعد شركة نوكيا الفنلندية لإطلاق هاتف جديد متطور كما يعد أفضل هاتف ذكي أطلقته نوكيا حتى اليوم، بحسب وصف سبوتنيك.



ويأتي الهاتف الجديد الذي يحمل اسم Nokia-8.2 بـ كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تصل دقة تصويرها مجتمعة إلى 84 ميغابيكسل، بمعدل "54 + 20 + 13 ميجابيكسل"، ومعالج "كوالكوم سناب دراجون 855"، وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.



ومن المقرر أن تطرح الشركة الفنلندية الهاتف الجديد في الأسواق قبل نهاية العام الحالي بسعر قد يصل إلى 600 دولار أمريكي.



