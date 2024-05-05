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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الضهر مليان والبطن فاضية.. تاجر يقدم أهم النصائح عند شراء الفسيخ| فيديو

على مسئوليتي
على مسئوليتي

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من حلقة برنامج "على مسئوليتي"، عن "أكلة فسيخ ورنجة"، احتفالا بشم النسيم على الهواء.

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تاجر يستعرض مأكولات الفسيخ في شم النسيم.. وأحمد موسى يعلق: شامم الريحة من على بعد

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طقوس شم النسيم.. أحمد موسى: مفيش بيت مصري مش هياكل فسيخ ورنجة


استضاف الإعلامي أحمد موسى، محمد محسن، أحد أشهر تجار الفسيخ في مصر، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد".

قدم محمد محسن، أحد أشهر تجار الفسيخ في مصر، عدة نصائح لشراء الفسيخ، قائلا: "عرض السمكة مهم جدا، فضلا عن تماسك القشرة في الجلد، ويكون ضهر السمكة مليان والبطن تكون فاضية".

وتابع: "لحم الفسيخ من الداخل لازم يكون لونه وردي مش أزرق، لأن اللون الأزرق في السمكة مش حلوه، ولابد من الشراء من مكان مضمون".

وأشار محمد محسن،: "الفسيخ والرنجة والسردين عادة مصرية منذ زمن طويل، ويعتاد الكثير من المصريين تناوله كل يوم شم النسيم"، موضحا: "هناك إقبال كبير على شراء الفسيخ هذا العام في شم النسيم مقارنة بالأعوام السابقة، ونظرًا للفارق بين فترة العيد ويوم شم النسيم".

شم النسيم الفسيخ تجار الفسيخ

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