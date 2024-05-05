الضهر مليان والبطن فاضية.. تاجر يقدم أهم النصائح عند شراء الفسيخ| فيديو

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من حلقة برنامج "على مسئوليتي"، عن "أكلة فسيخ ورنجة"، احتفالا بشم النسيم على الهواء.



استضاف الإعلامي أحمد موسى، محمد محسن، أحد أشهر تجار الفسيخ في مصر، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد".

قدم محمد محسن، أحد أشهر تجار الفسيخ في مصر، عدة نصائح لشراء الفسيخ، قائلا: "عرض السمكة مهم جدا، فضلا عن تماسك القشرة في الجلد، ويكون ضهر السمكة مليان والبطن تكون فاضية".

وتابع: "لحم الفسيخ من الداخل لازم يكون لونه وردي مش أزرق، لأن اللون الأزرق في السمكة مش حلوه، ولابد من الشراء من مكان مضمون".

وأشار محمد محسن،: "الفسيخ والرنجة والسردين عادة مصرية منذ زمن طويل، ويعتاد الكثير من المصريين تناوله كل يوم شم النسيم"، موضحا: "هناك إقبال كبير على شراء الفسيخ هذا العام في شم النسيم مقارنة بالأعوام السابقة، ونظرًا للفارق بين فترة العيد ويوم شم النسيم".