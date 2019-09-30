الصين: شركاتنا تواجه مصاعب عديدة بسبب الخلافات التجارية

قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان اليوم إن الشركات الصينية تواجه مصاعب عديدة بسبب الخلافات التجارية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بكين "تواجه التجارة تحديات غير مسبوقة.. تحديات خارجية وداخلية".



ومن المتوقع عقد جولة جديدة من محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في واشنطن يومي 10 و11 أكتوبر ويرأس الوفد الصيني ليو خه نائب رئيس الوزراء والمستشار الاقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ.



وصرح تشونغ أن الصين ستتوسع في الاستيراد وأن الإجراءات الرامية لاستقرار التجارة ستفرز نتائج إيجابية، لكن دون الكشف عن تفاصيل، وتدرس الإدارة الامريكية إجراءات جذرية جديدة لممارسة ضغوط مالية على بكين من بينها إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية.



وقالت مصادر لرويترز إن الخطوة ستأتي في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأمريكية في الصين، فيما يرجع جزئيا إلى تنامي المخاوف الأمنية بشان أنشطتها.



كان وزير الخارجية الصيني قال يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفع العالم إلى الركود وإن بكين ملتزمة بحلها "بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية".