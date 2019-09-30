أعشاب تخفف الوزن وتحرق دهون البطن العنيدة بدون ريجيمات قاسية

أعشاب تخفف الوزن وتساعدك على فقدانه وزيادة الحرق، فقد ثبت أن العديد من الأعشاب والتوابل تقاوم الرغبة الشديدة فى تناول الطعام وزيادة حرق الدهون وفقدان الوزن بسرعة غير متوقعة.. إليك أبرز تلك الأعشاب عليك القيام بإدخالها يوميا إلى نظامك الغذائى وستندهش بالنتيجة بعد فترة من تناولها.



موقع برايت سايد يقدم لك 10 أعشاب رائعًة قد تساعدك على إنقاص الوزن:



1. أعشاب تخفف الوزن أبرزها الحلبة



من التوابل المنزلية الشائعة وهو نبات ينتمي إلى عائلة البقوليات وقد وجدت العديد من الدراسات أن الحلبة قد تساعد في السيطرة على الشهية وتقليل تناول الطعام لدعم فقدان الوزن.



أظهرت إحدى الدراسات التي شملت 18 شخصًا أن تناول 8 جرامات من ألياف الحلبة يوميًا زاد من الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع



وجدت دراسة صغيرة أخرى أن تناول مستخلص بذور الحلبة انخفض من تناول الدهون اليومية بنسبة 17 ٪، مقارنة مع الدواء الوهمي، هذا أدى إلى انخفاض عدد السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم.



2. أعشاب تخفف الوزن أبرزها الفلفل الحار



الفلفل الحريف هو نوع من الفلفل الحار فهو يحتوي على مركب يسمى كابين والذي يعطي الفلفل الحرارة ويوفر العديد من الفوائد الصحية ويساعد فى الوقت نفسه على تعزيز عملية الأيض قليلًا، مما يزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها طوال اليوم قد يقلل أيضا من الجوع لتعزيز فقدان الوزن.



3. أعشاب تخفف الوزن أبرزها الزنجبيل



غالبا ما يستخدم في الطب الشعبي كعلاج طبيعي لمجموعة واسعة من الأمراض، تشير بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف الوزن أيضًا.



أظهرت مراجعة واحدة من 14 دراسة بشرية أن تناول الزنجبيل يقلل بشكل كبير من وزن الجسم والدهون في البطن.



كما أن الزنجبيل قد يساعد في خفض الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون مع تقليل امتصاص الدهون والشهية في نفس الوقت

يساعد الجنزبيل في تخفيف الوزن ويزيد من التمثيل الغذائي وحرق الدهون.



4. اعشاب تخفف الوزن .. أوريجانو



الأوريجانو هو عشبة معمرة تنتمي إلى نفس عائلة النباتات مثل النعناع والريحان والزعتر وإكليل الجبل والحكيم أنه يحتوي على carvacrol، مركب قوي قد يساعد في زيادة فقدان الوزن.



يحتوى الاوريجانو على كارفاكرول الذى قد يساعد في تقليل الوزن وزيادة الدهون عن طريق تغيير تخليق الدهون في الجسم.



5. اعشاب تخفف الوزن الجينسنج



نبات الجينسنج هو نبات ذو خصائص معززة للصحة وغالبًا ما يعتبر عنصرًا رئيسيًا في الطب الصيني التقليدي.



يمكن تصنيفها إلى عدة أنواع مختلفة، بما في ذلك الكورية والصينية والأمريكية، وجميعها تنتمي إلى نفس جنس نبات الجنسنغ.



6.. أعشاب تخفف الوزن أبرزها الكركم



يحتوى على مادة الكركمين، وهي مادة كيميائية تمت دراستها على نطاق واسع لمعرفة آثارها على كل شيء بدءًا من الالتهاب وحتى فقدان الوزن.



أظهرت دراسة أجريت على 44 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أن تناول الكركمين مرتين يوميًا لمدة شهر واحد كان فعالًا في تعزيز فقدان الدهون.



7. أعشاب تخفف الوزن أبرزها الفلفل الأسود



يحتوي على مركب قوي يسمى piperine والذي ثبت أنه يساعد في تقليل وزن الجسم ويمنع تكوين خلايا الدهون



10. أعشاب تخفف الوزن أبرزها القرفة



القرفة هي توابل عطرية فهو غني بالمواد المضادة للاكسدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية . وقد وجدت بعض الدراسات أن القرفة يمكن أن تزيد من فقدان الوزن وتقليل الشهية والجوع وتشير الدراسات إلى أن المركب الموجود في القرفة يمكن أن يحاكي آثار الأنسولين ، مما يساعد على نقل السكر من مجرى الدم إلى خلاياك لاستخدامه كوقود



11. أعشاب تساعد على تخفيف الوزن الكمون



تناول الكمون مرتين يوميًا يفقدنا وزنًا ودهون في الجسم أكثر.

