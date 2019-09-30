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رياضة

مانشستر يونايتد يستضيف أرسنال في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد آرسنال
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إسراء أشرف
يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره أرسنال، اليوم، الاثنين، في تمام التاسعة ليلًا، على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، في اختتام الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ويحتل أرسنال المركز الثامن بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 11 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

ويدخل الفريقين مواجهة اليوم، بمعنويات مختلفة، حيث حقق أرسنال الفوز على أستون فيلا بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الماضية، بينما خسر مانشستر يونايتد على يد وست هام 2-0، بالجولة ذاتها.

ويسعى مانشستر يونايتد أمام آرسنال، لاستغلال عاملي الجمهور والأرض، من أجل تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم، في حين يتطلع أرسنال لتحقيق الفوز الرابع له.

وخاض مان يونايتد 6 جولات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل وخسر مثلها.

كما لعب أرسنال 6 مباريات هذا الموسم حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات، بينما تعادل مباراتين وخسر مباراة وحيدة.

وكانت المقابلة الأخيرة بين مانشستر يونايتد وأرسنال، في الموسم الماضي ضمن الجولة 30، وانتهت بفوز الجانرز 2-0.

ويفتقد مانشستر يونايتد في مباراة اليوم لخدمات كل من، انتوني مارسيال، ديوجو دالوت، وأنخيل جوميز بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة بول بوجبا وماركوس راشفورد لنفس السبب.

بينما يفتقد أرسنال لجهود نجمه ألكسندر لاكازيت بسبب الإصابة، وأينسلي مايتلاند نيلس بسبب الإيقاف بعدما تعرض للطرد أمام أستون فيلا المباراة الماضية.
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