مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن مصير الزمالك بدوري أبطال إفريقيا بعد أزمة كاف

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا بعد انسحاب فريق جينيراسيون السنغالي وعدم توجهه إلى ملعب برج العرب المكان المحدد إقامة اللقاء عليه .



وقال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " إن الزمالك ليس طرفا من الأساس فى أزمة الاتحاد الإفريقى " كاف " والفريق السنغالى .



ورفض مرتضى منصور التعليق على الخطاب الصادر من قبل الاتحاد الإفريقى مساء أمس والذى أكد خلاله إعادة النظر فى أحداث ما قبل المباراة وصدور قرار جديد بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة .



وأضاف أن الزمالك استجاب لقرار الكاف بإقامة المباراة على ملعب برج العرب بعد تلقيه خطابا رسميا يفيد بهذا الأمر وهو ما لم ينفذه الفريق السنغالى الذى رفض خوض المباراة وبات منسحبا منها .