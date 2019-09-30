إنشاء 3 مدن وأحياء بشمال سيناء أحدها بـ السبيل بالعريش بإجمالي 2136 وحدة سكنية.. وفي رفح "625 عمارة و400 منزل بدوي".. صور

- انشاء المدن والأحياء في اطار خطة الدولة للتنمية

- يجرى العمل على مد طرق لربط حى السبيل الجديد بحى المساعيد المجاور

- 5 مليارات جنيه تكلفة لبناء مدينة رفح الجديدة



تستعد محافظة شمال سيناء لتنفيذ مخطط انشاء مدن واحياء جديدة في اطار خطة التنمية التي تستهدفها الدولة علي ارض المحافظة خلال المرحلة المقبلة . وتشمل مدينة رفح الجديدة ، وحي السبيل بمدينة العريش ، ومدينة بئر العبد الجديدة بمنطقة الرواق ببئر العبد .



ومن جانبه .. أكد اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء ، الي ان الدولة ضخت 5 مليارات جنيه لبناء مدينة رفح الجديدة والتي تضم المدينة 625 عمارة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية، علي مساحة 120 مترا مربعا ، إلي جانب إنشاء 400 منزل بدوي، وتتضمن المدينة الجديدة خدمات مركزية وفرعية بها محلات تجارية وحضانات ومدارس.



بينما يجري التخطيط لإقامة مدينة بئر العبد الجديدة ، وستقام على مساحة ٢٧٠٨ أفدنة بمنطقة الرواق شمال مدينة بئر العبد الحالية، وستكون الثانية داخل نطاق المحافظة من المدن العمرانية الجديدة وذلك عقب المدينة المليونية الجارى إقامتها على حدود المحافظة مع محافظة بورسعيد، وستدار بنفس منظومة المدن العمرانية الجديدة، وتضم وحدات سياحية ووحدات سكنية ومدارس ودور عبادة ومختلف المرافق الخدمية، وأنها ستستقبل المواطنين الراغبين في الإقامة بها وفقا لآلية المجتمعات العمرانية.



ولفت اللواء شوشة" إلي ان ملامح المرحلة الأولي بدأت تظهر بالفعل "والتي تشمل 216 عمارة سكنية، بينما تضم المرحلة الثانية 410 عمارات سكنية، بإجمالي 6560 وحدة سكنية و200 منزل بدوي، فيما تشمل منطقة الإسكان البدوي 400 بيت بدوى بمساحة 300متر للمنزل



ومن جانبه اكد المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء" عن إقامة حي جديد بمنطقة السبيل بالعريش، بإجمالي 89 عمارة وتتكون من 2136 وحدة سكنية، وكل وحدة سكنية مساحتها 90 مترا مربعا.



تم الانتهاء من المرحلة الأولى بإنهاء تشطيبات 50 عمارة سكنية، تضم 1200 وحدة سكنية.



ويجرى توصيل المرافق العامة بالموقع تمهيدا للتسكين ما يزيد على 1000 أسرة بمعرفة محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية الإسكان وكافة الجهات الخدمية.



وأضاف وكيل وزارة الإسكان أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمساكن "حى السبيل" بإجمالي 39 عمارة تضم 936 وحدة سكنية.



وأشار المهندس محمد رضوان، انه يجرى العمل فى تنفيذ المنشآت الخدمية للمشروع وبينها خدمات المنشآت المدرسية ومواقع سوق تجارى متكامل ،ومقر للتضامن الاجتماعى ومسجد ومقر للتموين ومقر للشباب والرياضة والمنشآت الرياضية.



وأضاف أنه يجرى أيضا أعمال مد طرق لربط حى السبيل الجديد بحى المساعيد المجاور، إضافة لتنفيذ شبكة طرق داخل الحى، واضاف أن المستهدف من التسكين فى المرحلة الأولى لوحدات الإسكان الاجتماعى فى حى السبيل هم الأهالى المنقولين من مركزى الشيخ زويد ورفح من فئة محدودى الدخل.