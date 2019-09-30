فايلر يهدد عرش الأسطورة مانويل جوزيه في الاهلي

استطاع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، أن يخطف قلوب جماهير وعشاق المارد الأحمر، في بداية مشواره الرائع داخل القلعة الحمراء.



ونجح السويسري في تحقيق الفوز بجميع المباريات التي خاضها حتى الآن، حيث فاز بـ 4 مباريات في ثلاث بطولات مختلفة، ليصبح أول مدرب أجنبي يحقق هذا الإنجاز في أول ولاية له متفوقا على البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للأهلي.



وقاد فايلر الأهلي لتحقيق فوز مهم، في أول مباراة رسمية له مع الفريق، أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، 2-0 في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخطف لقب كأس السوبر المصري من غريمه التقليدي الزمالك بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2، وافتتح مشواره في الدوري المصري الممتاز، بالفوز على سموحة 1-0، وواصل انتصاراته تواليًا في مباراة العودة أمام كانو سبورت 4-0.



أما مانويل جوزيه بدأ مشواره مع الأهلي عام 2001، وخاض أول مباراة له في أنجولا أمام فريق بترو اتليتكو، والتي فاز بها 2-1، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يحقق فوزا تاريخيا على فريق ريال مدريد الإسباني الذي كان يضم أسماء لامعة في عالم كرة القدم في ذلك التوقيت، بالمباراة التي جمعتهما في بطولة الكأس الشرفية في إطار إحتفالية الفريقين بتتويجه بنادي القرن في إفريقيا وأوروبا، وانت لصالح المارد الأحمر 1-0.



وفشل مانويل جوزيه في تحقيق الفوز على غزل المحلة، بأولى جولاته في الدوري المصري الممتاز.



وفي ولايته الثانية عام 2004، نجح جوزيه مع الأهلي في الفوز بـ 4 مباريات متتالية، حيث تغلب على غزل المحلة، والترسانة، والكروم، وأسوان تواليًا، وواصل سلسلة الانتصارات أمام الإسماعيلي والبلدية والقناة وإنبي، ضمن منافسات الدوري المصري.



وحفر السويسري رينيه فايلر، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء، كونه أول مدرب أجنبي يحقق هذا الإنجاز، متفوقًا على مانويل جوزيه الذي حقق هذا الإنجاز في ولايته الثانية.