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حوادث

مصرع مزارع وإصابة نجله بطلقات ناريه بقنا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:43 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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يوسف رجب
لقى مزارع مصرعه وأصيب نجله، بطلقات نارية، اليوم الاثنين، فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية الشيخ علي التابعة لمركز دشنا.

تلقى اللواء مجدي القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع خيري عبداللاه محمود 57 عامًا، وإصابة نجله يحيي 16 عامًا، بطلقات ناري، في مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض زراعية بقرية الشيخ علي.

توجهت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا، لموقع المشاجرة، وتم فضها نقل الجثة و المصاب إلى مستشفى دشنا المركزى.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 4 أشخاص متهمين في الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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