الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بقيادة توروب.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري والقناة الناقلة

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، في المباراة المقبلة، نادي الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت”، الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري المصري.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطريق الانتصارات في الدوري المصري، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة بالدوري المصري، ثم بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي حرس الحدود، ثم الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم برباعية مقابل هدفين أمام كهرباء الإسماعيلية.


الأهلي يهزم بطل بوروندي

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز على منافسه إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب بوجومبورا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الوحيد في شباك نظيره فريق إيجل نوار، بطل بوروندي، من عرضية محمد هاني ترجمها مدافع الفريق البوروندي لهدف في مرماه في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وسيطر الأهلي على مجريات المباراة وسط عدد كبير من الفرص المهدرة من جانب لاعبي خط الهجوم، ومع دخول أحمد عبد القادر وقفشة وجراديشار زادت الفرص المهدرة.

وظهر على لاعبي الأهلي قلق من أرضية ملعب المباراة بعد تساقط الأمطار بغزارة قبل دقائق من انطلاق المباراة، وهو ما دفع الجهاز الفني للاستعداد دائمًا لدخول الملعب حال سقوط أي لاعب.

الأهلي الإتحاد السكندري الدوري دوري أبطال أفريقيا بطل بوروندي

