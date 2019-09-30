نيابة الأقصر تقرر حبس قاتلة ابنتها للانتقام من زوجها 15 يوما

قررت نيابة غرب الأقصر، حبس المتهمة فى قتل ابنتها الرضيعة 15 يوما على ذمة التحقيق بعد توجيه الاتهام لها بالقتل العمد.



وكانت قد تجردت أم من معانى الأمومة والإنسانية وألقت بطفتها حديثة الولادة بترعة بمياه الأقصر وألصقت التهمة بزوجها للانتقام منه.



تعود أحداث الواقعة عند تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة القرنة يفيد بإبلاغ (ر . م .أ) 26 سنة ربة منزل بقيام زوجها (ح . أ .ح) 30 سنة بإرسال شخصين ملثمين وخطفوا نجلتهما "أسيل" والتى تبلغ من العمر 40 يوما.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي، وتم القبض على والد الطفلة، وبعد عمل تحريات وسماع شهود العيان والرجوع الى الكاميرات بالشارع تبين قيام والدة الطفلة بإلقائها بترعة ساحل أرمنت لإغراقها، وبعد تأكدها من موتها ذهبت إلى مركز الشرطة لإلصاق التهمة بزوجها لوجود خلافات زوجية بينهما.



تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بقتلها طفلتها للانتقام من والدها وتم العثور على جثة الرضيعة بعد انتشالها من المياه، تحرر محضرا بذلك وجار عرض المتهمة على النيابة.

