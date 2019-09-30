نفق 3 يوليو.. قاطرة تنمية في بورسعيد الباسلة.. صور

يعتبر مشروع نفق 3 يوليو الرابط بين ضفتي قناة السويس الشرقية والغربية جنوب محافظة بورسعيد، حلما طال انتظاره قبل أن يتحقق على أرض الواقع مع إعلان قرب افتتاحه حتى يصل بين جنوب وشرق بورسعيد ومنها إلى شمال سيناء ليعم العمران فى أرجاء المنطقة بخلق شرايين جديدة تسهل حركة النقل والتجارة من وإلى البوابة الشرقية لمصر.



وفي إطار سعي تعليم بورسعيد إلى تعريف الطلاب بالمشروعات الاستراتيجية العملاقة التى يتم بسواعد مصرية التى تبنتها المديرية فى الأعوام السابقة ومنها مبادرات اعرف بلدك ومصر أم الدنيا، نظمت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد رحلة للطلاب إلى نفق بورسعيد " ٣ يوليو "، أحد مشروعات الدولة العملاقة بحضور د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك بالتعاون مع مكتب المستشار العسكرى للمحافظة.



وقد اشترك فى هذه الرحلة ٥٠ طالبة يمثلون الإدارات التعليمية ببورسعيد، بالإضافة إلى مشرفيهم وتأتى هذه الزيارة فى إطار تعريف الطالبات بالمشروعات القومية والاستراتيجية التي أنشأتها الدولة خلال الفترة الراهنة بهدف غرس روح الولاء والانتماء للوطن.



عبرت الرحلة النفق من الجهة الشرقية وصولا إلى جنوب بورسعيد وسط فرحة عارمة من المشتركين بالرحلة بهذا الإنجاز الضخم الذى تم بسواعد مصرية مائة بالمائة.



وتعتبر أنفاق بورسعيد إنجازا جديدا وتحديا يضاف إلى إنجازات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية والسبيل إلى التنمية على أرض شرق بورسعيد أول نقاط انطلاق قاطرة التنمية إلى أرض سيناء التى طالما حلم بها أبناء شمال سيناء منذ تحرير أرض الوطن فى أعقاب اتفاقية كامب ديفيد.



وننشر لك 10 معلومات جديدة عن حجم الإنجاز للعبور الجديد:



-قام بتنفيذ الأنفاق 6000 عامل ومهندس مصري من كبرى شركات المقاولات المحلية وهي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والخبير العالمي المصري المهندس هاني عازر.



-تمر أنفاق بورسعيد الجديدة أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو ١٩.١٥٠ وعلى عمق ٦٤ مترا من سطح القناة لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة في أقل وقت ممكن.



- المرور داخل الأنفاق يستغرق من ٥ إلى ٧ دقائق للسيارات بسرعة ٤٠ كيلومترا في الساعة ومن جنوب بورسعيد لشرق التفريعة ١٥ دقيقة.



- يبلغ طول أنفاق بورسعيد الجديدة ٤ كيلومترات لكل نفق وتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية التي تستخدم لحالات الطوارئ.



-تم الانتهاء من فتحات الخروج الجانبية للنفقين بجانب اللوحات والأسهم الإرشادية للسيارات وأماكن الممرات وطفايات الحريق، وأجهزة الكشف والمراقبة وتنفيذ كل الأعمال الداخلية من تشطيبات للأنفاق.



- يبلغ القطر الداخلى لكل نفق ١١.٤ مترا، وارتفاع ٥.٥ مترا من سطح الأرض يتضمن كل نفق 4 ممرات لحالات الطوارئ .



- يحتوي كل نفق على ٢٥ ألف قطعة خرسانية المكونة للدوائر داخل جسم النفق وقد صممت في مصنع الحلقات الخرسانية الذي تواجد داخل المشروع وقت الإنشاء .



-يستوعب النفق الواحد ٢٠٠٠ سيارة فى الساعة، بمعدل عبور ٤٠ ألف سيارة فى اليوم للنفق الواحد، تم الإنتهاء من طريق فرعي خارج الأنفاق يربط الأنفاق الجديدة بمحور ٣٠ يونيو.



- خمس دقائق هي مدة المسافة من الأنفاق للأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد المحوري والتي يبلغ طولها ٥ كيلومترا بعمق ١٨.٥ مترا المجهزة بأحدث المواصفات لاستقبال أكبر وأضخم السفن العالمية، والتي تنتهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مباحثاتها مع كبرى الشركات العالمية في تشغيل الأرصفة لتعلن عنها قريبا.



-الأنفاق الجديدة أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لقربها من المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد الجديدة التي يعمل بها كبرى المطورين الصناعيين منهم شرق بورسعيد للتنمية EP المصرية لتطوير وتنمية ١٦ كيلو متر مربع..وكذلك قربها من المنطقة الصناعية الروسية بخمس دقائق و التي تبلغ مساحتها ٥.٥ كيلومترا مربعا والتي من شأنها تسهيل حركة عبور الأفراد والتجارة من وسط العاصمة ومدن القناة إلى سيناء مباشرة من خلال الأنفاق الجديدة.

