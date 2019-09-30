الجزيرة يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر لكرة السلة

توج فريق الجزيرة ببطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة، بعد فوزه علي الزمالك 93-83، في المباراة التي جرت مساء الاثنين.



استطاع فريق الجزيرة أن يتقدم طوال أوقات المباراة، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 46-40.



وكانت المباراة المقامة حاليا بصالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر توقفت لبعض الوقت، بسبب اعتراض الجهاز الفني لنادي الجزيرة على تواجد الجماهير البيضاء بالمباراة.



ويلتقي في مباراة السوبر بطل مسابقة الدوري وبطل الكأس حيث يخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا للدوري مع الجزيرة بطل مسابقة كأس مصر.