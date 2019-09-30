Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجزيرة يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر لكرة السلة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:48 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
توج فريق الجزيرة ببطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة، بعد فوزه علي الزمالك 93-83، في المباراة التي جرت مساء الاثنين.

استطاع فريق الجزيرة أن يتقدم طوال أوقات المباراة، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 46-40.

وكانت المباراة المقامة حاليا بصالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر توقفت لبعض الوقت، بسبب اعتراض الجهاز الفني لنادي الجزيرة على تواجد الجماهير البيضاء بالمباراة.

ويلتقي في مباراة السوبر بطل مسابقة الدوري وبطل الكأس حيث يخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا للدوري مع الجزيرة بطل مسابقة كأس مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك في السوبر المصري

خسر قبلها الدوري والكاس.. قصة بطولة سوبر اعتذر الزمالك فيها عن مواجهة الاهلي

صدى البلد تعلن بث مباراة كأس السوبر بين الزمالك والجزيرة لكرة السلة

بث مباشر .. مباراة الزمالك والجزيرة في السوبر لكرة السلة

إيقاف مباراة سوبر السلة بين الزمالك والجزيرة.. تفاصيل مثيرة

الجزيرة يتفوق على الزمالك 46-40 بالسوبر المصري لكرة السلة

ترشيحاتنا

رسالة تفاؤل وأمل من كهربا لـ جماهيره

هتتعلقوا على المشانق.. عصام العريان يعترف بممارسة العنف والقتل في سبيل عودة الإخوان للحكم

كيف تصدى أحمد فهمى وهنا الزاهد لـ عين الحسود ؟ ..صور

بعد تماثلها للشفاء .. هنا الزاهد تنشر صورة من شهر العسل

انفجار ناقلتي نفط في ميناء بكوريا الجنوبية .. شاهد ماذا حدث

مصطفى فتحى يزف خبرا سعيدا لجماهير نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروج والمانكير الأحمر.. ياسمين صبري بالكاجول والجمهور: "غزال"

وزارة الشباب والرياضة تجيب استغاثة الشرقية.. اعرف التفاصيل

تكثيف الشعر للرجال .. 10 طرق تخلصك من الصلع