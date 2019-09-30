القضاء ينصف لاعب برشلونة من تهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال

قررت المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد غلق القضية المرفوعة ضد ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة والمتهمة فيها بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال المتعلق بمؤسسته الخاصة وذلك وفقا لتقارير صحفية إسبانية.



وقالت صحيفة "ماركا"، الإسبانية أن القاضي المسؤولة عن قضية لاعب برشلونة وافقت على رفض القضية المرفوعة من قبل موظف سابق في مؤسسة ميسي.



وتابعت الصحيفة :" القاضي أوضح أن الشكوى لم يتواجد بها أي أدلة بل كانت تستند فقط على المعلومات من مقالات في الصحف الإخبارية وقررت إغلاق القضية لعدم وجود أي شبه لعمل إجرامي ".

