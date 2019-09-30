قرار جديد من الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد اجتماعه بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا وذلك يوم الثلاثاء ٨ اكتوبر.



وستقام قرعة دور المجموعات يوم 9 أكتوبر بعد اجتماع لجنة المسابقات بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون .



وكان بطل السنغال تمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها الاحد فى برج العرب بدلا من السبت فى بتروسبورت‎.