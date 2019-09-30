Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار جديد من الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:29 م
الزمالك فى مباراة
الزمالك فى مباراة جينيراسيون
Advertisements
عمرو الحلوانى - حسن العمدة
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد اجتماعه بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا وذلك يوم الثلاثاء ٨ اكتوبر.

وستقام قرعة دور المجموعات يوم 9 أكتوبر بعد اجتماع لجنة المسابقات بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون .

وكان بطل السنغال تمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها الاحد فى برج العرب بدلا من السبت فى بتروسبورت‎.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ولا عزاء لمباراة الزمالك.. جينيراسيون فوت السنغالي يحتفل بعيد ميلاد قائد الفريق

مدرجات برج العرب خاوية.. آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الزمالك وجينيراسيون السنغالي.. الأبيض يصل برج العرب والوضع مازال غير معلوم

بنسبة كبيرة.. جينيراسيون فوت السنغالي لن يخوض مباراة الزمالك

غرفة خلع الملابس خاوية.. جينيراسيون فوت السنغالي يتمسك برفض خوض لقاء الزمالك .. صور

كوميديا كرة القدم.. الزمالك يبدأ مراسم انطلاق المباراة فى غياب فريق جينيراسيون السنغالي

ترشيحاتنا

محمد على راح فى الوبا.. الخرباوى يفجر مفاجأة مدوية عن أهداف الإخوان القادمة

هيونداي إلنترا 2020 الآن في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

جدول ناري لـ محمد صلاح مع ليفربول في شهر أكتوبر.. تعرف عليه

النواب يكشف قرار الحكومة بشأن أسعار البنزين والمنتجات البترولية ..تفاصيل

وفاء سلطان آخرهن .. نجمات تزوجن في السر أبرزهن أنغام ونبيلة عبيد

موقف محرج لدينا الشربيني بسبب عمرو دياب.. وحكاية صورتها مع زوجاته.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض

دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .. صور