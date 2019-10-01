اعتقال دبلوماسيين عراقيين في إيران.. ووثيقة سرية تكشف عن تعذيبهما

كشفت وسائل إعلام عراقية، الاثنين، عن أن سلطات إيران اعتقلت موظفيْن دبلوماسييْن عراقييْن في مدينة مشهد، مشيرةً إلى أنهما تعرضا للتعذيب والضرب.



وقالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" إنها حصلت على وثيقة سرية صادرة من القنصلية العراقية بمدينة مشهد الإيرانية، تشير إلى أنه "بتاريخ 28 من سبتمبر الحالي، رصدت الجهات الأمنية الإيرانية 2 من الموظفين الموفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الأربعينية".



وأوضحت أن "هذه الجهات اعتدت على الموظفين بالضرب واعتقلتهما في الشارع"، وتابعت أنه "عند إبلاغ الجهات الإيرانية أنهما موظفا خدمة خارجية وأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، قامت السلطات باحتجازهما وإيداعهما في الحبس إلى اليوم التالي وتحويل أوراقهما إلى القضاء".



وأشارت إلى أن المحكمة طالبت بدفع كفالة مقابل إخراجهما من السجن، وبعد إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية أطلق سراحهما من دون دفع كفالة.