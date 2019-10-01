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أخبار البلد

يحدث اليوم.. البرلمان يبدأ الانعقاد الخامس.. وصرف معاشات أكتوبر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:56 ص
صرف المعاشات - صورة
صرف المعاشات - صورة أرشيفية
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أ ش أ
يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق الأول من شهر أكتوبر 2019، عددا من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

- يبدأ مجلس النواب أعمال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول.

- تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات شهر أكتوبر، احتفالا بانتصارات أكتوبر.

- تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والأفريقي، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من المسئولين والمتخصصين العرب والأفارقة من 16 دولة عربية وأفريقية.

إطلاق المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" لتأهيل الكوادر الفنية لمواكبة احتياجات سوق العمل، وذلك من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.
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