الآثار: عرض تابوت نجم الذهبي في فاترينات المومياوات الملكية بمتحف الحضارة.. صور

كشف وزير الآثار ، عن سر جديد فيما يتعلق بالتابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ الذي نجحت مصر في استرداده من أمريكا بعد جهود مع الخارجية.



وقال وزير الآثار، إن التابوت معروض حاليًا في متحف الحضارة داخل فاترينة عرض من نفس النوعية التي سيتم عرض المومياوات الملكية فيها،وذلك بعد نقلها الي متحف الحضارة الفترة المقبلة.



التابوت كان معروضا في متحف "المتروبوليتان" في نيويورك،وجاءت عودته نتيجة تعاون السلطتين المصرية والأمريكية علي مدار عام مضي.



يذكر أن التابوت المذهب لنچم عنخ قد خرج من مصر بطريقة غير شرعية قبل عشرات السنين،ثم بطريقة ما وصل إلي متحف المتروبوليتان الأمريكي الذي اشتراه بتصريح مزور عام ١٩٧١.