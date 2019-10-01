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ثقافة

بعد إستعادته من أمريكا.. 16 سفيرا أجنبيا يشاهدون تابوت نچم عنخ بمتحف الحضارة.. صور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:22 م
التابوت في متحف الحضارة
التابوت في متحف الحضارة
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علاء المنياوي
حرصت وزارة الآثار علي دعوة عدد من السفراء الأجانب لمشاهدة العرض الاول للتابوت المذهب للكاهن المصري نچم عنخ في متحف الحضارة،والذي كان معروضا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك،ونجحت جهود الدولة المصرية بمؤسساتها في استرداده.

حضر عرض التابوت كل من القائم باعمال السفير الأمريكي توماس جولد برجر، و الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار ، و شعبان عبد الجواد المشرف العام علي ادارة الآثار المستردة، و 15 سفيرا من سفراء العالم بالقاهرة منها كوبا و أيرلندا و ليتوانيا و أيرلندا و صربيا و الكونغو و مالطة غيرهم،كما حرصت كاميرا موقع صدي البلد علي الحضور ورصد هذا الحدث المهم.

وأعرب وزير الآثار عن سعادته بمشاركة السفراء في الاحتفال بعودة هذا التابوت،ووصف مشاركتهم بانها رسالة دعم و انهم و بلادهم يحاربون الاتجار الغير شرعي في الاثار التي هي تراث للإنسانية.

وخص وزير الآثار بالشكر السلطات الأمريكية علي تعاونها لاسترداد هذا التابوت الرائع،كما شكر وزارة الخارجية المصرية و مكتب النائب العام و إدارة الاثار المستردة و اللجنة القومية للاثار المستردة .

وأوضح وزير الآثار ان استرداد هذا التابوت يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي الآثار و الخارجية المصرية و مكتب النائب العام المصري في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.
بعد إستعادته من أمريكا.. 16 سفيرا أجنبيا يشاهدون تابوت نچم عنخ بمتحف الحضارة.. صور
بعد إستعادته من أمريكا.. 16 سفيرا أجنبيا يشاهدون تابوت نچم عنخ بمتحف الحضارة.. صور
بعد إستعادته من أمريكا.. 16 سفيرا أجنبيا يشاهدون تابوت نچم عنخ بمتحف الحضارة.. صور
بعد إستعادته من أمريكا.. 16 سفيرا أجنبيا يشاهدون تابوت نچم عنخ بمتحف الحضارة.. صور
بعد إستعادته من أمريكا.. 16 سفيرا أجنبيا يشاهدون تابوت نچم عنخ بمتحف الحضارة.. صور
بعد إستعادته من أمريكا.. 16 سفيرا أجنبيا يشاهدون تابوت نچم عنخ بمتحف الحضارة.. صور
بعد إستعادته من أمريكا.. 16 سفيرا أجنبيا يشاهدون تابوت نچم عنخ بمتحف الحضارة.. صور
بعد إستعادته من أمريكا.. 16 سفيرا أجنبيا يشاهدون تابوت نچم عنخ بمتحف الحضارة.. صور
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