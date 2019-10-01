محاكمة تأديبية لمدير القوى العاملة بالقاهرة ومعاونيه بسبب المكافآت

وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ومدير تراخيص عمل الأجانب ومندوب وزارة المالية للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية جسيمة.



أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 94 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة بدائرة عملهم بمديرية القوى العاملة والمديرية المالية بالقاهرة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.



كشفت التحقيقات أن ف.س. ، مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب بمديرية القوى العاملة بالقاهرة أعدت كشوف صرف المكافأت بمبالغ تتجاوز القيمة المحددة للمخالف الثالث "مدير المديرية" والعاملين بالمديرية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 261 لسنة 2012.



وتبين أن م.ح. ، مندوب وزارة المالية بالمديرية أجازت سماح البند بصرف مبالغ مالية لمدير المديرية وجميع العاملين، وأعتمد م.ا. مدير المديرية "وكيل أول وزارة" صرف مبالغ مالية لنفسه بالمخالفة للقرار الوزاري.

